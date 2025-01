Celso Russomanno participa de reunião sobre Ponte Binacional em Crissiumal

Nesta terça-feira, 14, o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos-SP) estará em Crissiumal para participar da reunião da Comissão Binacional de Prefeitos, que discute o projeto da Ponte Binacional Porto Soberbo – El Soberbio. O encontro começa às 10h30 na Câmara de Vereadores e contará com a presença de mais de 20 prefeitos, além de autoridades do governo provincial de Misiones, na Argentina.

Celso Russomanno, vice-presidente do Parlamento do Mercosul (Parlasul), confirmou que os recursos para a construção da ponte, estimados em mais de R$ 100 milhões, já estão assegurados pelo Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul (Focem). O Governo do Rio Grande do Sul garantiu o custeio da elaboração do projeto da obra, com a licitação prevista para breve.

A ponte terá 464 metros de extensão, tornando-se a menor travessia binacional entre Brasil e Argentina, e visa impulsionar a integração regional e o desenvolvimento econômico.

Comissão binacional de prefeitos

Pelo lado brasileiro, a comissão é formada pelos prefeitos de Crissiumal, Três Passos e Tiradentes do Sul. Representando a Argentina, os intendentes de El Soberbio, San Pedro e San Vicente compõem o grupo.

Além da garantia de recursos e da elaboração do projeto, a reunião desta terça-feira visa alinhar cronogramas e fortalecer o movimento binacional em prol da construção da ponte, considerada uma obra estratégica para o Mercosul.