Dona de dinheiro perdido em Barra do Guarita comparece à delegacia para retirada

Inspetor Alexandre Duarte e a dona do dinheiro, Elvira Rodrigues dos Santos. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil localizou a dona de um valor em dinheiro que havia sido perdido em Barra do Guarita. Na manhã desta sexta-feira (10), Elvira Rodrigues dos Santos, de 73 anos, foi até a Delegacia de Polícia da cidade, onde especificou o quanto tinha perdido e o local da perda. As informações estão de acordo com o que constava na ocorrência.

O valor que agora pode ser informado era de R$ 279,00, dinheiro que ela usaria para fazer compras no mercado, mas perdeu. Um casal que fazia caminhada naquela cidade encontrou o dinheiro e entregou na Delegacia de Polícia. Eles preferiram ficar no anonimato.

Elvira ficou sabendo que o dinheiro havia sido localizado através de um vizinho que escutou na imprensa e compareceu na Delegacia de Polícia onde recebeu os R$ 279,00 das mãos do inspetor de polícia Alexandre Duarte.