Braga: Junta de Serviço Militar realizará seleção complementar de jovens

A Junta de Serviço Militar (JSM) do Município de Braga/RS realizará no dia 05 de Fevereiro de 2025, nas dependências do CRAS, a seleção complementar dos jovens que completaram 18 anos e realizaram o alistamento militar no ano de 2024.

Estes deverão comparecer na data e local indicado, às 7h da manhã, portando o certificado de Alistamento Militar, Carteira de Identidade ou outro documento oficial, com foto.

A JSM ressalta que o jovem que tiver algum problema de saúde deverá apresentar exames ou laudos médicos comprobatórios, bem como que o comparecimento dos convocados, no local e horário indicado, é de caráter obrigatório e inadiável.

São os convocados: