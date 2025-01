Daer confirma construção de terceiras pistas entre Três Passos, Crissiumal e Horizontina

Saúde Há 17 horas HSA seguirá atendendo pacientes de Coronel Bicaco Validade do convênio iniciou em 1º de janeiro e se estenderá até 31 de dezembro de 2025

Agricultura Há 2 dias Irregularidade nas chuvas preocupa o setor agrícola no Rio Grande do Sul Regiões Oeste e Central enfrentam seca severa, enquanto chuvas se concentram na Metade Leste

Cesta Básica Há 2 dias Cesta de alimentos no RS tem alta de 11,1% em 2024 Vale do Jaguari registra menor variação, enquanto Fronteira Noroeste lidera aumento