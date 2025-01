HSA seguirá atendendo pacientes de Coronel Bicaco

Com a renovação do acordo, os pacientes bicaquenses têm acesso a atendimentos médico e hospitalar (Foto: Diones Roberto Becker))

Na sessão extraordinária realizada na terça-feira (7/1), os vereadores de Coronel Bicaco aprovaram, de forma unânime, a alteração na Lei Municipal nº 5.014/2024 – que trata do convênio firmado com o Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela.

O texto original foi votado em dezembro do ano passado, no entanto, havia um erro no artigo 3º do projeto de lei, onde fixava a data de término do convênio entre Município e HSA.

Com a renovação do acordo, os pacientes bicaquenses têm acesso a atendimentos médico e hospitalar, em caráter de urgência e emergência durante as 24 horas do dia, para diversas especialidades disponíveis no corpo clínico do Hospital Santo Antônio.

A validade do convênio iniciou em 1º de janeiro e se estenderá até 31 de dezembro de 2025.