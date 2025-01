Irregularidade nas chuvas preocupa o setor agrícola no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul vive uma grave irregularidade na distribuição de chuvas, com impacto direto no setor agrícola, especialmente nas regiões Oeste e Central, que enfrentam semanas sem incidência significativa.

Embora algumas localidades, como Porto Alegre, tenham registrado chuvas intensas na virada do ano, os temporais foram isolados e localizados. Nos últimos 15 dias, as chuvas se concentraram na Metade Leste do estado, enquanto as áreas do Oeste e da Campanha acumularam menos de 1 mm ou nenhuma incidência.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, municípios como Santo Augusto, Cruz Alta, Santiago e São Borja estão entre os mais afetados pela ausência de chuvas. Já localidades da Grande Porto Alegre e da Serra acumularam entre 50 mm e 100 mm no mesmo período.

A situação reforça a preocupação com a produção agrícola e o abastecimento de água, exigindo atenção e medidas emergenciais das autoridades para mitigar os efeitos da seca.