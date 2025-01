Cesta de alimentos no RS tem alta de 11,1% em 2024

Cesta Básica fica mais cara no Rio Grande do Sul (Imagem de PublicDomainArchive por Pixabay)

O preço médio da cesta de alimentos no Rio Grande do Sul fechou dezembro de 2024 em R$ 284,75, representando um aumento de 11,1% ao longo do ano. O levantamento foi divulgado no Boletim de Preços Dinâmicos, elaborado pela Receita Estadual, com base em notas fiscais eletrônicas

A região do Vale do Jaguari, que inclui municípios como Santiago, apresentou uma variação menor, com alta de apenas 1,7% em 2024. Em contrapartida, a Fronteira Noroeste, abrangendo cidades como Horizontina e Santa Rosa, teve o maior, alcançando aumento 17,2%.

A cesta de alimentos mais cara está na região das Hortênsias, custando R$ 330,06, valor 22% superior ao registrado na região do Jacuí, onde a cesta custa R$ 271,36.

O Boletim de Preços Dinâmicos, atualizado mensalmente pela Secretaria da Fazenda, pode ser consultado no site Receita.Doc e oferece um panorama detalhado das variações regionais dos preços dos principais itens alimentares no estado.