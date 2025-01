Acesso asfáltico a Ametista do Sul avança com investimento de R$ 25,67 milhões

O acesso asfáltico a Ametista do Sul pela ERS-591, está com os primeiros quilômetros finalizados. Executada pelo Daer, a obra conta com um investimento de R$ 25,67 milhões do Tesouro do Estado. Dos 8,86 quilômetros, entre o município e o distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen, 3,2 já estão totalmente concluídos, com a capa asfáltica e a sinalização implementadas entre os km 0 e km 2,6, e do km 8,3 ao km 8,86.

Acesso ligará Ametista do Sul à BR-386. (Foto: Divulgação/Daer)

No total, a obra de pavimentação está 65% concluída – pois as demais etapas, como terraplenagem, drenagem e base asfáltica, avançam em outros trechos. A previsão é de que a ligação asfáltica seja entregue no segundo semestre deste ano. Atualmente, as atividades se concentram na terraplenagem entre os km 2,7 e km 3,2, na sub-base do km 7,7 ao km 8,1, e na base do km 3,3 ao km 3,7. A previsão é de que a ligação asfáltica seja entregue no segundo semestre de 2025.