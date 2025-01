Derrubadas anuncia equipe de secretários para a gestão Miro e Cristiano

O prefeito de Derrubadas, Miro Mulbaier, confirmou os nomes que comporão sua equipe de secretários ao lado do vice-prefeito Cristiano Carvalho. Eleitos com mais de 80% dos votos válidos em uma eleição com chapa única, Miro e Cristiano iniciam a gestão com a missão de dar continuidade ao desenvolvimento do município.

Confira os nomes confirmados para o secretariado:

Fazenda: Celso Busato

Indústria, Comércio e Turismo: Angelita Bomm dos Santos

Educação, Cultura e Desporto: Cristiane Fuhr

Obras, Viação e Transporte: Juliano Habtzreiter

Assistência Social: Rosimeri Marques

Saúde e Saneamento: Ângelo Oliveira

Agricultura e Meio Ambiente: Rodrigo Vendrusculo

Administração: Hélio Lambert

Com uma equipe diversificada, o novo governo busca atender às demandas de Derrubadas em áreas prioritárias, como saúde, educação, agricultura e infraestrutura. Miro Mulbaier destacou a importância de contar com profissionais experientes para garantir uma gestão eficiente e próxima da população.

O trabalho da nova administração já começa com o compromisso de manter a confiança depositada pela comunidade nas urnas e promover avanços em benefício de todos os moradores.