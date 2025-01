Concursos públicos de 2025 prometem mais de 60 mil vagas em todo o Brasil

O ano de 2025 chega com grande expectativa para os concurseiros. Mais de 60 mil vagas em concursos federais são esperadas, abrangendo áreas como segurança pública, administração e educação. Entre os certos mais aguardados estão os do Banco do Brasil e da Política

O concurso do Banco do Brasil ganha destaque pela expansão da instituição, que demanda novos funcionários. Já o certo da Polícia Federal oferecerá oportunidades na área administrativa, exigindo apenas um nível médio de escolaridade, o que aumenta a procura.

Outro certo confirmado é a nova edição do Concurso Nacional Unificado (CNU). Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a seleção será realizada este ano e poderá incluir cargas de novos órgãos, ampliando o alcance da iniciativa.

No Rio Grande do Sul, a área de segurança pública terá diversos concursos em 2025. O governador Eduardo Leite já autorizou a realização de determinadas ações para a Polícia Civil, Brigada Militar e Instituto Geral de Perícias, com vagas para escrivão, inspetor e

Além disso, o magistério estadual também deve ter vagas abertas. O concurso anunciado em março de 2023 ainda não foi realizado, mas há previsão de que ocorra este ano. Outras oportunidades esperadas no estado incluem certas vagas para o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), com vagas de técnico e analista, e para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS),

Os especialistas destacam a importância de iniciar os estudos com antecedência, mesmo antes da publicação dos editais, para garantir melhores chances de aprovação em um ano repleto de oportunidades no serviço público.