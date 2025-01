La Niña altere mas as condições climáticas

Ainda não há a confirmação do início de um La Niña, mas as condições climáticas indicam que o fenômeno pode estar "dando as caras" no Rio Grande do Sul.

E o "termômetro" para essa percepção vem da safra de verão, que começa a ser impactada positiva ou negativamente, a depender da cultura, pelo calorão e pela falta de chuva. No milho, o cenário é o mais crítico, afirma a agrometeorologista da Secretaria Estadual da Agricultura Loana Cardoso.

No caso da soja, o momento é apenas de alerta. Na última semana, a semeadura avançou apenas um ponto percentual em razão da falta de umidade no solo. O Estado está com 97% dos 6,8 milhões de hectares plantados. A maior parte, 92%, em desenvolvimento vegetativo, quando a falta de água não é tão crítica para a produtividade.

Já no arroz, a falta de chuva, neste momento, é positiva. Como 100% das lavouras são irrigadas no Estado e os reservatórios estão cheios, a tendência é de boa produtividade.