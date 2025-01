Primeiro bebê de 2025 nascido no Hospital Regional do Oeste é recebido com alegria

Foto: imagem cedida pela família

O nascimento do primeiro bebê do ano de 2025 no Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó, trouxe muita alegria e emoção para sua família. Vitor Emanuel Martins Correa veio ao mundo no dia 1º de janeiro, às 11h16, pesando 3750 kg e esbanjando saúde e força.

Filho de Ketlin Lana da Silva Martins e Joel Vitor Correa, o nome do pequeno foi escolhido como uma homenagem ao pai, que tem Vitor como segundo nome. Caçula das irmãs Alice e Amanda, está sendo aguardado com ansiedade por elas, que esperam para conhecer o novo integrante da família.

Ketlin conta que a gravidez não foi planejada, sendo descoberta em um teste de farmácia com seis semanas de gestação. Apesar da surpresa, a notícia foi comemorada e o bebê já é cercado de amor por todos os familiares. A previsão de nascimento era para o dia 5 de janeiro, mas Vitor decidiu antecipar a chegada.

“Apesar de toda a tensão, do momento que começaram as contrações em casa até a chegada e nascimento, que quase não esperou chegar no hospital, foi tudo muito bem. Ele nasceu perfeito”, conta Ketlin. Agora, a família aguarda o momento especial do encontro entre o bebê e suas irmãs, para celebrar essa nova vida com ainda mais alegria.

Amparo desde antes de nascer

Contratualizado com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Hospital Regional do Oeste é referência para todo o Oeste de Santa Catarina nos atendimentos em alta complexidade de Gestação de Alto Risco. Em 2024, foram registrados mais de 3.600 nascimentos. A unidade conta com estrutura completa para a assistência de mães e bebês, garantindo toda a assistência e o cuidado necessários.