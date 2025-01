Prefeito Nico, vice Paulo e os nove vereadores eleitos são empossados em Redentora

O prefeito Malberk Dullius, o vice Paulo Gonzatto e os nove vereadores eleitos e reeleitos em Redentora foram empossados na manhã desta quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, nas dependências do plenário Enélio Cossetin na Câmara Municipal de Vereadores do município.

O primeiro ato foi a posse dos vereadores, onde o vereador reeleito Vanderlei da Rosa empossou os colegas Amauri Macallin dos Santos, Elizeu Kei Claudino, Gilmar Kaingang Claudino, Gilmar de Lima Almeida, Gilmar Gonçalves de Lima, Leonel Shossler da Silva, Osmar Viana dos Santos e Samuel de Bona Schwarzbold. O vereador Gilmar Gonçalves de Lima empossou o vereador Vanderlei da Rosa.

Logo após este ato, os vereadores se reuniram para eleger a nova mesa diretora para o ano de 2025, onde foi apresentada uma só chapa, que foi eleita por oito votos favoráveis e uma abstenção. A chapa ficou assim composta: Presidente Gilmar Gonçalves de Lima, vice-presidente Osmar Viana dos Santos, 1º secretário Elizeu Kei Claudino e 2º secretário Vanderlei da Rosa.

Na sequência, já sob a presidência do vereador Gilmar Gonçalves de Lima, o Prefeito Malberk Dullius e o vice Paulo Gonzatto prestaram juramento e foram empossados para os respectivos cargos aos quais foram eleitos.

Logo após a posse na Câmara, todos se dirigiram até a sede do Executivo, para a cerimônia de recondução ao cargo do Prefeito reeleito Malberk Dullius e condução ao cargo do vice prefeito eleito Paulo Gonzatto.

Todos os eleitos e reeleitos se comprometeram a trabalhar pelo bem da comunidade, buscando recursos para impulsionar o crescimento e desenvolvimento de Redentora.

Estiveram presentes no ato ex-prefeitos, ex-vereadores, secretários, servidores municipais e pessoas da comunidade.