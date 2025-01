Arleu Valadar e Paulo Hermel assumem o Executivo de Coronel Bicaco

Redentora Há 5 horas Prefeito Nico, vice Paulo e os nove vereadores eleitos são empossados em Redentora A câmara ficou definida com a seguinte composição Presidente Gilmar Gonçalves de Lima, vice-presidente Osmar Viana dos Santos, 1º secretário Elizeu Kei Claudino e 2º secretário Vanderlei da Rosa.

Temporal Há 8 horas Temporal com vento, chuva e granizo causa estragos em Derrubadas Equipes da Secretaria Municipal de Obras de Derrubadas, em conjunto com os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, trabalharam para desobstruir as estradas e restabelecer a normalidade.