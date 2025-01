João Marques Brasil presidirá o Legislativo de Coronel Bicaco em 2025

A definição da mesa diretora do Poder Legislativo para este ano aconteceu na manhã da quarta-feira (1/1), após a solenidade de posse dos eleitos no pleito de outubro de 2024.

João Francisco Marques Brasil (PDT) foi escolhido para presidir a Câmara de Vereadores. Felipe Kronbauer (PDT) será o vice-presidente e Marcelo Jurandi (PP) ocupará o cargo de 1º secretário. Marcos Rutili (UNIÃO BRASIL) é o 2º secretário.

— Quero ser um instrumento na busca por dias melhores para nossa comunidade e na reivindicação de recursos financeiros que ajudem no desenvolvimento do Município — disse o novo presidente no discurso de posse.

João Francisco Marques Brasil ainda pediu que haja diálogo entre Executivo e edis, e com a sociedade, e respeito aos servidores públicos — Quem vai ganhar com isso é o Município — destacou. Esta é a quinta vez que Joãozinho preside a Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Na ocasião, também foram eleitos os componentes das respectivas comissões.

Comissão de Constituição e Justiça:

- Presidente: Claudiane da Silva (PDT);

- Secretário: Luiz Flávio Rangel (PP);

- Relator: Claudiomiro Albuquerque (MDB);

Comissão de Finanças e Orçamento:

- Presidente: Claudiomiro Albuquerque (MDB);

- Secretário: Jonas Vieira (PP);

- Relator: Paulo Leandro Diniz (PDT);

Comissão de Saúde, Educação e Desporto:

- Presidente: Paulo Leandro Diniz (PDT);

- Secretário: Claudiomiro Albuquerque (MDB);

- Relator: Jonas Vieira (PP);