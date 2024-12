Derrubadas empossa novos gestores e vereadores para 2025

Posse ocorreu no auditório municipal (Foto:Jonas Martins)

Nesta segunda-feira, ocorreu uma reunião de posse dos eleitos no município de Derrubadas. Apesar de a Lei Orgânica permitir que a sessão aconteça antes de 1º de janeiro, o mandato dos empossados ​​terá início oficial no primeiro dia do ano. Durante a primeira sessão legislativa de 2025, foi eleito presidente da Câmara de Vereadores Ademir Cemin, conhecido como Neca.

A cerimônia marcou também a demissão do prefeito Alair Cemin, que encerra 16 anos de atuação no Executivo municipal, sendo oito como prefeito e oito como vice-prefeito. Em seu discurso, Alair destacou os avanços obtidos pelo município em áreas como agricultura, saúde e educação. Ele deixa a administração com um saldo positivo de mais de R$ 8 milhões na caixa, sendo R$ 6 milhões em recursos livres, além de obras já licitadas e encaminhadas para o próximo ano.

O novo vice-prefeito, Cristiano de Carvalho, emocionou-se ao afirmar que está realizando um sonho ao assumir a carga. Ele garantiu que, ao lado do prefeito Miro Mulbaier, trabalhará em prol de toda a comunidade.

Miro Mulbaier, agora chefe do Executivo, acompanhou os progressos nos últimos anos, mas enfatizou que ainda há muito a ser feito. Ele destacou o fortalecimento da agricultura familiar e a saúde como prioridades de sua gestão, reforçando o compromisso de atender às demandas da população de Derrubadas.