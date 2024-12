Prefeitura de Tenente Portela abre Processo Seletivo para contratação temporária

A Prefeitura de Tenente Portela divulgou a abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 010/2024, com o objetivo de contratar profissionais temporários para atuar na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. O certame oferece vagas para cadastro reserva em cargos de diferentes áreas, com carga horária de 20h e 40h semanais.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Professores: Anos Iniciais, Educação Infantil, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Educação Física, História, Geografia, AEE, Língua Estrangeira (Espanhol e Inglês)

Outros Cargos: Monitor de Creche, Monitor de Oficinas, Motorista, Serviços Gerais, Doméstica, Fonoaudiólogo, Orientador Educacional, Supervisor Educacional e Administrador Escolar

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo poderão ser realizadas presencialmente entre os dias 1º e 17 de janeiro de 2025. O local de inscrição será na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, situada na Avenida Redenção, nº 145, no Centro de Tenente Portela. O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Para mais informações sobre os requisitos dos cargos e o processo seletivo, os interessados podem acessar o Edital PSS 010/2024 completo, disponível no site oficial da Prefeitura de Tenente Portela.