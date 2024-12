Concursos públicos tem inscrições abertas em Miraguaí, São José do Inhacorá, Sede Nova e Santo Augusto

Prefeituras da região promovem concursos para o preenchimento de vagas no serviço público municipal. As inscrições estão abertas, até o início do próximo mês de janeiro, nos certames promovidos em Miraguaí, São José do Inhacorá, Sede Nova e Santo Augusto.

Em Miraguaí, há vagas e formação de cadastro reserva para 46 cargos. São contemplados os níveis básico, técnico e superior com salários de R$ 1.425,78 a R$ 5.506,58. O prazo de inscrição expira no dia 5 de janeiro, com prova teorico-objetiva agendada para 25 de janeiro. Mais detalhes podem ser acessados na página da Legalle Concursos.

Relação completa de vagas no concurso de Miraguaí: agente administrativo (1), agente de controle patrimonial (1), agente fazendário (CR), assistente social (1), atendente de biblioteca (1), atendente de EMEI (6), auxiliar administrativo (2), controlador interno (1), costureira (1), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal tributário (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), gestor administrativo municipal (1), médico clínico geral (2), médico veterinário (1), merendeira (4), monitor de escola (2), monitor de informática (2), motorista (4), nutricionista (1), operador de máquinas e equipamentos agrícolas (2), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (2), pedreiro (1), professor de anos iniciais (4), professor de artes (1), professor de atendimento educacional especializado (2), professor de ciências (1), professor de educação física (2), professor de educação infantil (3), professor de espanhol (CR), professor de geografia (1), professor de história (1), professor de inglês (1), professor de matemática (1), professor de português (1), psicólogo (CR), secretário de escola (2), servente (2), serviços gerais (CR), técnico em enfermagem (CR), tesoureiro (CR), vigilante (1) e vigilante sanitário (CR).

Em São José do Inhacorá, o concurso público oferece vagas para 12 cargos nos níveis básico, técnico e superior. Os cargos incluídos são: eletricista (1), engenheiro civil (CR), escrituário (2), médico 20h (CR), mecânico (1), monitor de escola (2), operador de máquinas (2), operário (4), psicólogo (CR), técnico agrícola (CR), tesoureiro (1), vigilante (CR). Os salários variam de R$ 1.361,86 a R$ 7.697,50. O prazo de inscrições se estende até o dia 5 de janeiro na página da Legalle Concursos. A prova está agendada para o dia 2 de fevereiro.

A prefeitura de Sede Nova abriu as inscrições de um concurso público com vagas e formação de cadastro reserva para 34 cargos. Os salários variam de R$ 1.602,25 a R$ 12.553,52. O prazo de inscrições se estende até o dia 15 de janeiro pelo site fundatec.org.br. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 16 de fevereiro.

O concurso de Sede Nova envolve os cargos de: Assistente Social, Contador, Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico – 14 horas, Nutricionista, Professor de Computação, Professor de História, Psicólogo, Técnico de Controle Interno, Auxiliar de Enfermagem, Monitor de Informática, Técnico Contábil, Técnico em Agropecuária, Almoxarife, Atendente Educacional, Auxiliar de Dentista, Inspetor Sanitário e Ambiental, Inspetor Tributário, Monitor de Escola, Oficial Administrativo, Professor de Educação Infantil Anos Iniciais, Secretário de Escola, Tesoureiro, Auxiliar de Administração, Operário Especializado, Faxineira, Merendeira, Motorista, Operador de Máquinas, Operário e Servente do Poder Legislativo.

A prefeitura de Santo Augusto promove concurso público para o cargo de Contador. As inscrições estão abertas o dia 7 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundatec. Os interessados devem acessar o link: Inscrição Concurso Santo Augusto. A vaga para o Nível Superior prevê salário de R$ 5.105,29. A prova será aplicada no dia 9 de fevereiro.