Balsa entre Porto Soberbo (BRA) e El Soberbio (ARG), NÃO irá operar no Natal (25), e Ano Novo (1°)

A Balsa que faz a travessia entre Brasil e Argentina nas localidades de Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul e El Soberbio do lado argentino, NÃO irá operar no dia 25 dezembro (Natal), e 1° de janeiro (Ano Novo).

HOJE, véspera do Natal dia 24 de dezembro e véspera de Ano Novo, 31 de dezembro, a travessia ocorrerá nos seguintes horários:

➡️Das 8h30 às 11h15 e 14h30 às 17h15

Normalmente os horários de travessia são:

– De segunda a sexta-feira

Das 8hs às 11h15 e 14hs às 17h15.

– No Sábado

Das 8h30 às 11h15 e 14h30 às 17h15.

IMPORTANTE: Não há travessia ao domingos.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA TRAVESSIA:

* Documentação Pessoal

– RG (Documento de Identidade) ou Passaporte

– CNH NÃO É VÁLIDA

Menores desacompanhados ou somente um dos responsáveis, é necessária a autorização de Viagem Internacional, firmada em cartório.

No caso de óbito, de um dos pais, é necessário apresentar a certidão de óbito do mesmo.