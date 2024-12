Vista Gaúcha conquista primeiro lugar estadual a Consulta Popular

O município de Vista Gaúcha alcançou uma marca histórica ao conquistar o 1º lugar na Consulta Popular 2024, destacando-se entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Com 81,30% dos votos válidos no Estado, Vista Gaúcha demonstrou a força da sua comunidade e o comprometimento de todos na busca por recursos e melhorias para o município.

No total, 1.964 pessoas participaram da votação em Vista Gaúcha, resultando em 72,31% de adesão no município, um reflexo do empenho e da conscientização da população.

Na Consulta Popular realizada no ano 2022, o município havia conquistado o 3º lugar em participação no ranking do Estado. Em 2023, alcançou a segunda posição e agora, no processo deste ano de 2024, alcançou a 1ª posição. Resultados que reforçam o trabalho coletivo de educação, organização e dedicação de todos que se engajaram no processo.

A etapa de votação da Consulta Popular, pela qual os cidadãos escolhem as propostas que consideram prioritárias para sua região, recebeu no total 216.246 votantes em 2024. O número representa um aumento de 16,7% em relação ao ano anterior, quando 185.282 pessoas participaram.

A votação esteve aberta entre 2 e 6 de dezembro pelo portal da Consulta e pelo WhatsApp. O portal manteve-se como o principal meio de votação (89%), seguido pelo WhatsApp (7%) e pelo aplicativo off-line (4%), que permitiu a votação em áreas com sinal de internet inadequado.

Lançada pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a Consulta Popular 2024 disponibilizou R$ 60 milhões para a aplicação em investimentos de propostas sugeridas pela população. O valor será distribuído entre as 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

Os 10 primeiros Coredes com maior votação têm direito a dinheiro extra. O Corede, em primeiro lugar no ranking de votação na Consulta Popular deste ano, foi o Celeiro, região de Três Passos e Santo Augusto, com 19.384 votos, 17,66% dos 114.869 eleitores. Diante disso, vai ganhar 1 milhão de reais a mais, em relação aos 2 milhões e 42 mil que já estavam reservados.