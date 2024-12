Eleitos em 2024 são diplomados e aguardam posse em janeiro

Os prefeitos, vices e vereadores eleitos em outubro deste ano foram diplomados nas últimas semanas, encerrando o processo eleitoral. O prazo para a diplomação foi concluído nesta quarta-feira, 18. O ato formaliza os resultados das urnas e habilita os eleitos para a posse, marcado para 1º de janeiro de 2025 , organizado pelas câmaras municipais.

Na 101ª Zona Eleitoral , sediada em Tenente Portela, a diplomação ocorreu no dia 13, no auditório do Centro Cultural. O evento contou com a presença dos juízes da comarca, representantes do Ministério Público e da OAB, além dos convidados, que lotaram o espaço. Foram diplomados representantes de Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí e Barra do Guarita.

Entre os destaques, o prefeito reeleito de Tenente Portela, Rosemar Sala , reforçou o compromisso de continuar atendendo às expectativas dos candidatos. Leonir Hartk , de Miraguaí, celebrou a sequência de três vitórias de seu grupo político em quatro anos. Miro Mulbaier , de Derrubadas, destacou a honra de retornar ao cargo após 24 anos. Claudemir Locatelli , de Vista Gaúcha, agradeceu pelo apoio que lhe garantiu o sexto mandato, enquanto Valcier Balestrin , de Barra do Guarita, comemorou sua estreia na vida pública.

Já na 140ª Zona Eleitoral , que abrange Coronel Bicaco e Redentora, a diplomação aconteceu na manhã de terça-feira (17), no plenário da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco. Presidida pela juíza Luciana Boniotti , a cerimônia contou com a presença de representantes do Ministério Público Eleitoral, da OAB-RS, da Junta Eleitoral e da Brigada Militar.

Durante o ato, a magistrada desejou sucesso aos eleitos e anunciou que, a partir de janeiro, a juíza Ezequiela Possani assumirá a titularidade da 140ª Zona Eleitoral.