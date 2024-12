Violência contra a mulher segue crítica na Região Celeiro, aponta balanço da SSP-RS

Acidente Há 4 horas Identificada a vítima fatal do acidente entre dois veículos na BR-468, em Três Passos O fato aconteceu, por volta das 2 horas, no km 99, trecho da rodovia entre Três Passos e Bom Progresso (BR-468).

Acidente Há 20 horas Casal de idosos que viria para visitar parentes em Braga morre em acidente no Paraná Lauredi Da Ros, de 86 anos, e Joveni Langner Da Ros, de 81 anos, perderam a vida no local.