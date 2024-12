Famílias camponesas de Redentora assinam contratos de moradias rurais

O Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) de Redentora, juntamente com a Cooperhab/RS, assinaram 14 contratos de moradias rural, modalidade Minha Casa Minha Vida calamidade, com a Caixa Econômica Federal agência de Tenente Portela.

Após um período de longa espera às famílias camponesas foram contempladas com o valor de R$ 80.400,00 em material de construção através do governo Federal e R$ 20 mil do governo do Estado do RS para a mão de obra para a construção das moradias.

De acordo com Ivonildo dos Santos Vieira, dirigente estadual do MPA, a retomada dos projetos sociais do governo Lula e o fortalecimento das estruturas como a Caixa Econômica Federal que estava sob ameaça de ser vendida e sucateada pelo governo Bolsonaro agora estão servindo de instrumento poderoso para implementar programas como o da moradia camponesa.

Segundo ele, será um presente de Natal maravilhoso para às famílias que muitas vezes não tem moradia digna. Os galpões, o chiqueiro e os aviários estão em ótimas condições e as moradias com goteiras dentro de casa. Tudo isso só foi possível com muita luta e sacrifício do nosso povo lutador que conquistaram através da luta coletiva de homes e mulheres do nosso movimento, reforçou Ivonildo.

O presidente da Cooperhab e dirigente do MPA Caio Santana, agradeceu a presença da gerente da Caixa de Tenente Portela. A parceria com a Caixa Econômica Federal que vêm de longa data e só assim foi possível construir moradias para nosso povo, disse ele.

Após a assinatura dos contratos foi realizada uma reunião técnica explicativa com o engenheiro responsável João Antônio e pelos construtores, empresas fornecedoras de materiais de construção e às famílias beneficiárias.

Na sequência a atividade foi encerrada desejando-lhes um abençoado Natal a todas famílias.