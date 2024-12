Prefeito Locatelli é homenageado por trajetória política e liderança no MDB

Na última terça-feira, o prefeito da Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, recebeu uma homenagem especial do MDB, em Porto Alegre, em reconhecimento à sua trajetória política. Filiado ao partido desde o início de sua carreira, Locatelli é o prefeito mais vezes eleito pelo MDB no Rio Grande do Sul, com seis mandatos consecutivos na Vista Gaúcha, além de uma carreira marcada por liderança e avanços para a região.

A homenagem destacou não apenas os sucessos eleitorais de Locatelli, sempre conquistados por votações expressivas e sem necessidade de consenso, mas também seu impacto transformador na Vista Gaúcha. Sob sua gestão, o município, um dos menores do estado com apenas 2.883 habitantes, alcançou excelência em infraestrutura, organização e qualidade de vida, tornando-se referência no Rio Grande do Sul.

Além de sua atuação como prefeito, Locatelli presidiu a Associação dos Municípios da Região Celeiro (AMUCELEIRO) em três graças e colaborou com o Governo do Estado em dois mandatos, fortalecendo o desenvolvimento regional.

O evento em Porto Alegre, promovido pelo MDB, reuniu lideranças como os ex-governadores Pedro Simon e José Ivo Sartori, o presidente do MDB estadual, Vilmar Zanchim, e o secretário de Estado, Beto Fantinel. Todos celebraram o legado político de Locatelli e seu compromisso com o progresso da Vista Gaúcha e da região Celeiro.

Locatelli iniciou sua trajetória como presidente da Comissão Emancipacionista da Vista Gaúcha e desde então consolidou sua política de liderança, tornando-se um exemplo de dedicação e trabalho em prol da comunidade.