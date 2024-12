IPVA 2025: Pagamento antecipado oferece descontos de até 28,13%

O pagamento antecipado do IPVA 2025, disponível até 30 de dezembro, oferece aos proprietários de veículos no Rio Grande do Sul um desconto inicial de 6% pela antecipação e a possibilidade de evitar a variação da Unidade Padrão Fiscal (UPF), estimada em 4,63 %. Com isso, a redução potencial no valor do tributo pode chegar a 10,63%.

Além disso, benefícios adicionais são benefícios aos contribuintes que se enquadram nos programas de Bom Motorista e Bom Cidadão, possibilitando uma redução máxima de até 28,13% no valor final do IPVA.

Bom Motorista:

15% de desconto: Para quem não registrou infrações entre 1º de novembro de 2021 e 31 de outubro de 2024.

10% de desconto: Para quem esteve livre de multas desde 1º de novembro de 2022.

5% de desconto: Para quem não cometeu infrações após 1º de novembro de 2023.

Bom Cidadão (Nota Fiscal Gaúcha):

5% de desconto: Para quem acumulou 150 notas fiscais ou mais no programa.

3% de desconto: Para quem possui entre 100 e 149 notas fiscais.

1% de desconto: Para participantes com 51 a 99 notas registradas.

Cerca de 37% da frota tributável no estado será contemplada com os benefícios do Bom Cidadão.

Combinando os descontos de antecipação, Bom Motorista e Bom Cidadão, os contribuintes podem economizar significativamente, reduzindo o impacto financeiro do IPVA no orçamento familiar.