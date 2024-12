CPI ouve empresário e presidente da Federação de Futebol do DF nesta quarta

Em reunião nesta quarta-feira (11), com início às 10h, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas (CPIMJAE) ouvirá os depoimentos do empresário Ede Vicente Ferreira Júnior e do presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos.

Ede Ferreira foi convocado a depor para que esclareça os fatos que o levaram a ser investigado na Operação VAR, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que apura suspeitas de manipulação de resultados em jogos da Série B do Campeonato Carioca de Futebol.

Uma das partidas investigadas foi o jogo entre as equipes Sub-20 de Nova Cidade e Belford Roxo, ocorrido em cinco de junho de 2024. Ede Vicente Ferreira Junior era, naquele momento, o treinador do Nova Cidade e também o responsável pela empresa para a qual foi terceirizada a gestão do time Sub-20, conforme depoimento feito à CPI pelo presidente do clube, Jorge Luiz Pacheco Eloy. O requerimento para depoimento do empresário foi apresentado pelo senador Romário (PL-RJ), relator da CPI ( REQ 175/2024 - CPIMJAE ).

Por sua vez, Daniel Vasconcelos foi convidado a depor no colegiado pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ). Em depoimento à CPI em outubro, o empresário William Rogatto mencionou diretamente o nome do presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal como um dos envolvidos em esquemas relacionados à manipulação de jogos e à facilitação de práticas ilícitas no futebol de Brasília ( REQ 137/2024 – CPIMJAE ).