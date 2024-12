Girão questiona pressa na aprovação do marco de inteligência artificial

Senado Federal Há 3 horas Relatório sobre regulamentação da reforma é apresentado por Braga à imprensa As regras para implementar a parte da reforma tributária sobre o consumo receberam uma versão alternativa do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relato...

Senado Federal Há 3 horas Marcos Rogério alerta para desequilíbrio fiscal em Rondônia Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (9), o senador Marcos Rogério (PL-RO) criticou a administração do governador de Rondônia, Marcos ...

Senado Federal Há 4 horas Izalci critica inclusão das Forças Armadas na proposta de esforço fiscal do governo O senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou, em pronunciamento nesta segunda-feira (9), a inclusão das Forças Armadas no esforço fiscal do governo. Par...