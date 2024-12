Derrubadas: Doação de Roupas da Campanha do Agasalho será Realizada no dia 10 de Dezembro

A Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, em parceria com o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), promoverá no dia 10 de dezembro a doação das roupas que sobraram da Campanha do Agasalho. O evento acontecerá na Sede dos Funcionários de Derrubadas, das 8h às 16h, e estará aberto para toda a comunidade.

As peças de vestuário estarão disponíveis para retirada por quem se interessar, e a ação visa beneficiar pessoas que necessitam de roupas, especialmente com a chegada do inverno. A doação é uma continuidade da campanha solidária que, ao longo do ano, teve como objetivo arrecadar e distribuir agasalhos para aqueles em situação de vulnerabilidade social.

A parceria entre a Secretaria de Habitação, Assistência Social e o CRAS tem como foco a promoção do bem-estar e a garantia de condições dignas para os moradores do município. A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a solidariedade e o apoio às famílias mais necessitadas da região.