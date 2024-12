Derrubadas registra melhor colocação histórica no IDEB 2023

A educação pública de Derrubadas alcançou uma conquista histórica com os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O município obteve suas melhores notas desde a criação do indicador, com destaques tanto nos anos iniciais quanto finais do ensino fundamental, superando as marcas anteriores registradas desde 2007.

A avaliação, realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), mede o desempenho dos estudantes do 5º e 9º anos em língua portuguesa e matemática. A rede pública municipal de Derrubadas obteve a impressionante nota de 6,6 nos anos iniciais, um aumento de 6,45% em relação à última avaliação, realizada em 2021. Nos anos finais, o salto foi ainda mais expressivo, alcançando a nota de 5,5, um crescimento de 12,24% em comparação a 2021.

Esses resultados refletem a dedicação de todos os envolvidos na educação do município. A melhoria contínua é um reflexo do esforço conjunto entre gestores, educadores, alunos e funcionários das três escolas da rede municipal: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek de Oliveira, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande.

O prefeito de Derrubadas, Alair Cemin, destacou a importância dos educadores nesse processo. "A dedicação dos nossos profissionais da educação foi essencial para alcançarmos esses resultados. Nosso objetivo é transformar a vida dos estudantes, garantindo que o ensino vá além dos números", afirmou.

A secretária municipal de Educação, Cristiane Führ, atribuiu a melhoria à combinação de trabalho coletivo e ações estratégicas. "Estamos focados em oferecer uma educação inclusiva e de qualidade, com práticas pedagógicas inovadoras, investimentos em tecnologia e formação continuada dos nossos professores. Esses resultados refletem o empenho e a responsabilidade dos nossos alunos", disse ela.

Nos últimos anos, a Secretaria Municipal de Educação implementou diversas ações que contribuíram para esses avanços, incluindo a formação continuada de professores, a inovação tecnológica nas salas de aula e o monitoramento da frequência escolar para combater a evasão. Também houve a valorização dos profissionais da educação e melhorias nas estruturas físicas das escolas.

A entrega da placa comemorativa pelo excelente desempenho educacional ocorreu em novembro, em um evento na Secretaria de Educação, que contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito Alair Cemin e o vice-prefeito Miro Mulbeier. A celebração do Dia dos Funcionários Municipais também foi marcada por este importante marco para a comunidade derrubadense.

Derrubadas celebra este resultado como um reflexo do compromisso da gestão municipal com a qualidade da educação pública, destacando a transformação das vidas dos estudantes e a construção de oportunidades para um futuro melhor.