Redentora conquista Selo Ouro em iniciativa de alfabetização

A Secretaria Municipal de Educação de Redentora alcançou o Selo Ouro na iniciativa Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, promovida pelo governo federal. O município obteve 90 pontos no processo de avaliação.

A iniciativa do Ministério da Educação (MEC) tem como objetivo reconhecer os avanços das secretarias municipais na alfabetização das crianças brasileiras. Participaram da premiação as secretarias que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, inscrição que Redentora formalizou mediante preenchimento de questionário e envio de documentos comprobatórios conforme edital.

O Selo é dividido em três categorias — bronze, prata e ouro — e representa um reconhecimento simbólico das gestões educacionais. A cerimônia de entrega do emblema será realizada em Brasília (DF), em data ainda a ser definida.

Entre os objetivos do Selo Alfabetização está o incentivo à implementação de políticas, programas e práticas que assegurem o cumprimento das metas de alfabetização previstas no Plano Nacional de Educação (PNE). O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é realizado em regime de colaboração entre a União e os entes federados, buscando garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, além de recompor as aprendizagens de estudantes dos anos seguintes, com foco em minimizar os impactos educacionais da pandemia.