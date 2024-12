Secretaria de Agricultura de Derrubadas recebe retroescavadeira nova

A Secretaria de Agricultura de Derrubadas foi contemplada com uma retroescavadeira nova, modelo LiuGong 4x4, ano 2024. O equipamento chega para ampliar as atividades de apoio aos produtores rurais, como a manutenção de estradas e outras demandas essenciais na área rural.

A aquisição foi realizada com recursos provenientes de uma Emenda Parlamentar Individual do Deputado Danrlei de Deus Hinterholz, no valor de R$ 309.208,19. A administração municipal complementou o investimento com uma contrapartida de R$ 69.791,81, totalizando R$ 379.000,00.

O prefeito Alair Cemin destacou a importância da nova retroescavadeira: “Essa retroescavadeira é um reforço significativo para as atividades da Secretaria de Agricultura, beneficiando diretamente nossos agricultores e suas demandas diárias”.

A nova máquina representa um avanço no atendimento aos agricultores, fortalecendo as iniciativas voltadas ao desenvolvimento da área rural do município.