Festival de Danças e Declamação Encanta a Comunidade Redentorense em Tenente Portela

No dia 22 de novembro, a comunidade redentorense de Tenente Portela teve a oportunidade de prestigiar um espetáculo cultural que reuniu apresentações de destaque. O Festival de Danças e Declamação foi realizado no CTG Darcy Fagundes, contando com as invernadas artísticas dos CTGs Darcy Fagundes e Recanto Verde e a participação do Grupo de Danças Re Jur, da Escola Estadual de Educação Indígena Antônio Kasin Mig.

O evento, que teve entrada gratuita, foi uma verdadeira celebração da cultura local e regional, promovendo uma rica troca de experiências artísticas e culturais. O festival foi financiado pela Lei Paulo Gustavo e teve o apoio da Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo, Lazer e Cultura.

Com uma programação diversificada e apresentações emocionantes, o evento foi um sucesso e contou com a presença de um público entusiasta, que aplaudiu as belíssimas apresentações de danças tradicionais e declamação. Este festival reafirma a importância da cultura na integração e fortalecimento da comunidade redentorense.