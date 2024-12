Amuceleiro realizou curso “Novos Gestores 2025-2028” em Três Passos

A Amuceleiro realizou, entre terça-feira (3) e quarta-feira (4), o curso “Novos Gestores 2025-2028” na sede da entidade, em Três Passos. O evento, com o tema “Orientações para um mandato bem-sucedido!”, foi destinado a capacitar prefeitos e vice-prefeitos eleitos, oferecendo palestras e debates sobre os desafios e oportunidades do próximo ciclo de gestão.

Na abertura oficial, realizada às 9h30 de terça-feira, esteve presente a promotora de Justiça Bárbara Bisogno Paz. O advogado e consultor Gladimir Chiele abordou, em sua palestra no mesmo dia, questões como responsabilidade administrativa, improbidade, terceirização de serviços e desafios financeiros, com mediação do presidente da Famurs, Marcelo Arruda. A programação incluiu ainda palestras sobre inovação na gestão pública e prioridades regionais.

Na quarta-feira (4), o foco recaiu sobre temas estratégicos, como a relação dos municípios com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), mudanças climáticas e a nova Lei de Licitações e Contratos. Especialistas como a advogada Marília Longo e o advogado Rodrigo Westphalen participaram de debates práticos e técnicos, mediados por líderes locais.

Também na quarta, ocorreu a palestra sobre “As Relações Institucionais e Interfederativas dos Municípios e as Emendas Parlamentares”, ministrada por Rodrigo Westphalen, advogado, mestre em Direito, especialista em Direito do Estado pela UFRGS e assessor jurídico da Famurs, com mediação do prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni.

O curso teve como objetivo preparar os gestores para enfrentar os desafios do setor público, promovendo uma gestão eficiente, inovadora e alinhada às necessidades das comunidades.