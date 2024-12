Votação da Consulta Popular segue até esta sexta-feira

A votação da Consulta Popular 2024 terá início às 7h desta segunda-feira (2/12). Essa é a última etapa do processo participativo, pelo qual são definidas prioridades regionais que serão incorporadas ao Orçamento do Estado. Além do portal on-line, os cidadãos poderão usar o aplicativo WhatsApp, por meio do número (51) 3210-3260, para eleger as ações que consideram essenciais. Os canais estarão abertos até às 23h59 de sexta-feira (6/12).

Neste ano, o governo estadual investiu R$ 60 milhões na Consulta, valor distribuído entre as 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

Para o Conselho Regional de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai (Codemau) seis demandas irão compor a cédula de votação da Consulta Popular 2024, que irá direcionar o orçamento de 2025.

As seis propostas aprovadas para votação na cédula são:

Fortalecimento das Cadeias Produtivas - com foco em inovação, produção, industrialização, agroindustrialização e comercialização;

Projeto de Capacitação e Qualificação Continuada;

Caracterização do Leite na Região - incluindo o gerenciamento dos dados do rebanho leiteiro por meio do desenvolvimento de um aplicativo;

Dinamização, Modernização e Inovação Empresarial - com incentivos para empresas já instaladas e apoio à criação de novos empreendimentos;

Projeto de Conservação de Solos e Água na Zona Rural.

A Consulta Popular permite que a população do Rio Grande do Sul participe diretamente da definição de investimentos no orçamento do Estado para o ano seguinte, com ênfase nas áreas de maior necessidade em cada região.

A presidente do Codemau, Márcia Faccin, explicou que, desde sua implementação em 1998, a Consulta Popular tem sido uma política pública gaúcha de grande impacto, sendo realizada independentemente do partido político no poder.

– É uma política pública nossa, gaúcha, que possibilita ao cidadão decidir, por meio de sua votação, onde o Estado deve investir recursos em diferentes áreas –, afirmou. Ela ressaltou que, mesmo sem ser obrigatória, a participação na Consulta Popular é uma importante forma de exercer a cidadania.

A presidente do Codemau também destacou que as propostas que chegam à votação são resultado de um processo de escuta da comunidade. "Essas propostas saem do plano estratégico de desenvolvimento da região, que foi construído com a participação dos 22 municípios que compõem o Codemau. Dessa forma, a comunidade é quem define, de maneira coletiva, as prioridades de investimento para o ano seguinte", explicou.

Mobilização

Faccin também destacou a importância da mobilização das lideranças locais, como prefeitos e vereadores, para sensibilizar a população sobre a relevância de votar. “A Consulta Popular não é apenas sobre votar, mas sobre fazer com que as lideranças políticas e comunitárias se engajem em busca de mais recursos para nossa região”, afirmou.

Ela exemplificou o impacto da Consulta Popular ao falar sobre projetos de grande importância para a região, como o fortalecimento do turismo e a implementação de serviços de oncologia.

– A questão do turismo, por exemplo, foi uma demanda que se fortaleceu a partir da Consulta Popular e já trouxe resultados concretos, como o Mirante do Alto Uruguai, em Pinheirinho do Vale –, lembrou Márcia. Ela também citou a ampliação do serviço de oncologia como um exemplo de como a mobilização em torno das propostas da Consulta Popular pode levar ao acesso a mais recursos para a região.

Faccin enfatizou que, além de possibilitar o direcionamento de recursos para áreas prioritárias, a Consulta Popular ajuda a garantir mais visibilidade para as necessidades locais. “A Consulta Popular coloca as demandas da nossa região em evidência, e é isso que tem atraído olhares de autoridades estaduais e federais para nosso desenvolvimento”, explicou.

Por fim, Márcia Faccin fez um apelo à população para que participe da votação, destacando a facilidade e a rapidez do processo. “A votação é simples e pode ser feita pela internet. Cada voto conta e é fundamental para garantir mais recursos para nossas regiões. Não deixe de participar!”, concluiu.

O período de votação da Consulta Popular 2024 vai até sexta-feira, com a possibilidade de votar diretamente no site da consulta ou com o auxílio de plataformas como a Gov.br.