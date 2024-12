Cavalarianos do CTG Querência Gaúcha de Vista Gaúcha Arrecadam Mais de 1,8 Tonelada de Doações para o Hospital Santo Antônio

No último fim de semana, os cavalarianos do CTG Querência Gaúcha, de Vista Gaúcha, demonstraram o poder da solidariedade ao arrecadarem mais de 1.800 quilos de alimentos não perecíveis, além de materiais de higiene e limpeza. As doações serão destinadas ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, instituição que presta um serviço essencial à saúde da população do noroeste e norte do Rio Grande do Sul.

A mobilização percorreu o interior de Vista Gaúcha, incluindo o distrito de Bom Plano e a sede do município, reunindo esforços da comunidade local. O trabalho contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha, da Rádio Verdade FM e de outros colaboradores, em um verdadeiro exemplo de união em prol do bem comum.

O gesto dos cavalarianos vai além da arrecadação de donativos. Ao dedicarem tempo e esforço, eles reforçam o espírito comunitário e o valor da solidariedade, servindo de inspiração para outras iniciativas.

A ação, que envolveu voluntários de todas as idades, reflete o compromisso com as causas sociais e a força das tradições gaúchas, sempre pautadas no respeito, generosidade e apoio mútuo.

O Hospital Santo Antônio agradeceu a mobilização e destacou a importância de gestos como esse para o fortalecimento da saúde pública regional. Parabéns aos cavalarianos do CTG Querência Gaúcha, que mais uma vez provam que a união faz a força, especialmente em momentos de necessidade.