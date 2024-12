Governador da posse para novos coordenadores de educação

Em solenidade realizada no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite empossou os 30 novos coordenadores regionais de educação do Rio Grande do Sul. Eles foram selecionados por meio do programa Qualifica RS, que escolhe os candidatos com base em seus currículos e competências.

Os novos coordenadores serão responsáveis por orientar e supervisionar as escolas de suas respectivas regiões, garantindo a aplicação das políticas públicas educacionais do Estado. Para a seleção, foi exigido dos candidatos experiência mínima de três anos em cargos de liderança, Ensino Superior completo e especialização em áreas como Educação, Administração ou Gestão.

A coordenadora em Três Passos será Graciela Suzano Vidor, enquanto em Palmeiras das Missões, João Batista Lima de Souza assumirá a coordenação regional.

Entre os dias 27 e 28 de novembro, os selecionados participaram de um processo de formação e imersão organizado pela Secretaria de Educação, onde elaboraram planos para os primeiros cem dias de gestão.