Consulta Popular 2024: Participe da Definição das Prioridades para o Futuro da Região Celeiro

A Consulta Popular 2024 começa no dia 2 de dezembro e vai até 6 de dezembro. Durante esse período, a população do Rio Grande do Sul terá a oportunidade de votar nas propostas que definem as prioridades regionais para o uso de recursos do Orçamento estadual de 2025. O processo é totalmente digital, por meio do portal oficial da consulta, consultapopular.rs.gov.br, e qualquer cidadão com cadastro no sistema pode participar.

Na Região Celeiro, os eleitores poderão escolher entre seis propostas que abrangem áreas essenciais como infraestrutura rural, agricultura familiar, meio ambiente, segurança alimentar e defesa civil.

Propostas da Região Celeiro

As propostas que serão votadas na Região Celeiro são as seguintes:

Constelação Expressiva – APAES Oficinas Artísticas (Justiça e Direitos Humanos – Regional): Apoio às atividades culturais e artísticas das APAES, promovendo a inclusão e a formação de jovens e adultos com deficiência. Apoio à Manutenção de Estradas Vicinais (Agricultura – Municipal): Investimentos na conservação e melhoria das estradas rurais, essenciais para o escoamento da produção agrícola da região. Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar (Desenvolvimento Rural – Municipal): Incentivos para o fortalecimento da agricultura familiar, com foco na sustentabilidade e no aumento da produção local. Criação do Centro Regional de Análises Ambientais (CRAA) (Desenvolvimento Rural – Regional): Implantação de um centro regional para o monitoramento e análise de questões ambientais, com o objetivo de promover a sustentabilidade na região. Aparelhamento das Comissões Municipais de Defesa Civil (Meio Ambiente – Municipal): Melhoria na estrutura das comissões municipais de defesa civil para garantir uma resposta mais eficiente a desastres naturais e emergências. Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para Famílias em Situação de Pobreza (Desenvolvimento Social – Municipal): Compra de alimentos da agricultura familiar para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social, visando a promoção da segurança alimentar.

Orçamento e Distribuição dos Recursos

A Região Celeiro receberá um orçamento de R$ 2.042.857,14, que será dividido entre os três projetos mais votados:

O primeiro colocado receberá 40% dos recursos;

O segundo colocado ficará com 30%;

O terceiro colocado receberá 30%.

Além disso, projetos que obtiverem ao menos 2% dos votos terão uma parte do valor restante, dividida igualmente entre eles.

Prêmios extras serão concedidos às regiões com maior engajamento proporcional ao eleitorado, oferecendo prêmios de até R$ 1 milhão como incentivo à participação popular.

Como Participar?

A votação será realizada de forma totalmente digital, entre os dias 2 e 6 de dezembro. Para votar, os cidadãos devem acessar o portal oficial da Consulta Popular, https://consultapopular.rs.gov.br/inicial, onde poderão escolher as propostas de sua preferência para cada área.

Recursos Totais e Incentivo à Participação

Nesta edição, o Governo do Estado destinou um total de R$ 60 milhões para as 28 regiões do estado, sendo R$ 55 milhões divididos entre os COREDES e R$ 5 milhões como incentivo à participação proporcional ao número de eleitores.

A Consulta Popular 2024 é uma importante ferramenta de democracia direta, permitindo que a população tenha voz ativa nas decisões sobre os rumos do estado.