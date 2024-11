Grupo de Idosos de Vista Gaúcha Celebra Encerramento das Atividades com Passeio ao Parque Aquático

Na quarta-feira, 27 de novembro de 2024, o Grupo de Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Vista Gaúcha encerrou suas atividades anuais com um passeio ao Parque Aquático Martens, em Derrubadas. A iniciativa foi promovida pela Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS.

O evento contou com momentos de descontração e interação, proporcionando lazer e fortalecendo os laços entre os participantes. O principal objetivo da ação foi promover a convivência, reforçando os vínculos de amizade e confiança entre os integrantes do grupo, alinhado ao trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social e pelo CRAS.

Um dos pontos altos da celebração foi a brincadeira de "Amigo Secreto", que gerou alegria e emoção entre os idosos. A troca de presentes simbolizou o companheirismo e a amizade construída ao longo do ano, destacando o espírito de união que permeia o grupo.

A Administração Municipal destacou o sucesso do passeio e reforçou o compromisso de continuar promovendo ações voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida da terceira idade. O SCFV tem se mostrado fundamental na oferta de oportunidades de aprendizado, socialização e lazer para os idosos da comunidade.