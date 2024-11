Coronel Bicaco apresenta ações de sucesso no combate à Dengue em amostra regional

A I Amostra Regional de Experiências Exitosas no Combate às Arboviroses ocorreu na última terça-feira (26/11), no auditório da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em Palmeira das Missões. Promovido pela 15ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), o evento reuniu profissionais de saúde para compartilhar estratégias e projetos voltados à eliminação do mosquito Aedes aegypti.

A Vigilância Epidemiológica de Coronel Bicaco apresentou o trabalho “Dengue e as suas formas de prevenção”, com foco na conscientização comunitária. A exposição foi conduzida pela enfermeira Angélica Burin, pelo agente de endemias Marcos Ávila e pelo responsável pela Vigilância Epidemiológica, Everton Alexandre dos Santos. O grupo detalhou as ações realizadas no município para combater os focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Entre os resultados destacados, estão a fiscalização regular de piscinas, orientações sobre os riscos de armazenamento inadequado de água, e mutirões de recolhimento de lixo e entulhos, que contribuíram para a eliminação de criadouros do mosquito.

A secretária municipal da Saúde, Elisama Strasser, acompanhou a apresentação da equipe e prestigiou a primeira edição da amostra regional. O evento reforça a importância do intercâmbio de informações entre os municípios para fortalecer as ações de vigilância em saúde e combate às arboviroses.