Gaúchos poderão votar na Consulta Popular de 2 a 6 de dezembro

De 2 a 6 de dezembro, a população gaúcha terá a oportunidade de definir as prioridades regionais que receberão recursos do Governo do Estado por meio da Consulta Popular. A iniciativa, coordenada pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES), permite que cada eleitor escolha uma das propostas disponíveis, com as três mais votadas sendo incluídas no orçamento estadual de 2025.

Na Região Celeiro, seis propostas estão na cédula de votação, disputando um orçamento de pouco mais de dois milhões de reais. Existe ainda a possibilidade de um bônus adicional de até um milhão de reais, a ser destinado como prêmio. Para que os municípios sejam contemplados, é exigida a participação de pelo menos 2% dos eleitores.

Para votar, é necessário informar o número do título de eleitor. A votação pode ser feita pelo site consultapopular.rs.gov.br, pelo telefone ou via WhatsApp no número (51) 3210-3260.

Em Tenente Portela, pontos de votação estarão disponíveis no Centro Cultural e na Prefeitura, durante o horário de expediente. O município também mobilizará ações em escolas, repartições públicas e comércios, além de visitas realizadas por agentes de saúde, equipes da Emater e da Secretaria de Desenvolvimento Rural para alcançar moradores das áreas rurais.

A Consulta Popular é uma importante ferramenta de participação cidadã, garantindo que recursos estaduais sejam destinados a projetos que atendam às demandas mais urgentes da população.