Juvir Costela recebe título de cidadão honorário de Vista Gaúcha

A Câmara Municipal de Vereadores de Vista Gaúcha concedeu, no dia 25 de novembro de 2024, o título de Cidadão Honorário ao deputado estadual e secretário de Estado, Juvir Costela. A homenagem reconhece a atuação decisiva de Costela na liberação de recursos e no apoio a projetos essenciais para o desenvolvimento do município.

O evento contou com a presença do prefeito Locatelli, do vice-prefeito André, vereadores locais e lideranças regionais. Durante a cerimônia, o prefeito Locatelli expressou gratidão pelas conquistas alcançadas com o apoio de Costela, destacando iniciativas como a liberação de recursos para a adequação do hospital municipal pelo programa Avançar, investimentos em saúde, a aquisição de uma escavadeira hidráulica para a agropecuária, além de recursos para obras de pavimentação asfáltica pelos programas Pavimenta 1 e 2.

Em seu discurso, Locatelli ressaltou o compromisso do deputado com as demandas do município e sua disponibilidade para intervir junto ao governo estadual. “Costela tem sido um parceiro essencial para o crescimento de Vista Gaúcha”, afirmou o prefeito, emocionado ao lembrar da parceria construída ao longo dos anos.

Juvir Costela, por sua vez, agradeceu a honraria e reafirmou seu compromisso com o município. “Carregarei este título com orgulho e continuarei buscando o melhor para Vista Gaúcha. A partir de agora, minha dedicação será ainda maior, pois esta cidade me acolheu e confia no meu trabalho”, declarou o secretário.

A cerimônia, marcada por discursos emocionados e momentos de celebração, reforçou os laços entre a administração local e o deputado, simbolizando o impacto de sua atuação no progresso e na qualidade de vida da população de Vista Gaúcha.