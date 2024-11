Governo abre 22 mil vagas para curso técnico no ano que vem

Mais de 22 mil vagas gratuitas estão abertas para cursos técnicos na Rede Estadual de Educação. As inscrições acontecem durante o período de pré-matrícula, que vai até o dia 1º de dezembro, no site da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul.

Além das vagas para os ensinos Fundamental e Médio, os interessados podem optar por cursos técnicos oferecidos em 158 escolas da rede. As formações abrangem áreas como eletrônica, saúde, administração, logística, agropecuária e muitas outras.

A Educação Profissional é dividida em três modalidades: integrada, concomitante e subsequente. Essas modalidades determinam como o curso técnico é inserido no currículo escolar, e o estudante deve escolher com atenção no momento da matrícula.

: A iniciativa combina teoria e prática, preparando os jovens para o mercado de trabalho com habilidades específicas. Para mais informações, basta acessar a aba "Matrículas - Chamada Pública" no site da Seduc e seguir as orientações para inscrição.