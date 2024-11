Portelense eleito prefeito de Canoas depõe na Polícia Federal

Um portelense ganhou as manchetes nesta segunda-feira, no entanto, esse por causa de um depoimento prestado a Polícia Federal. Airton Souza, prefeito eleito do município de Canoas compareceu na Policia Federal em Porto Alegre para explicar o vídeo no qual aparece dentro de um carro, durante o período eleitoral, tirando um maço de dinheiro de dentro da calça e entregando a outra pessoa.

No depoimento o político do PL, negou que o dinheiro fosse usado para comprar votos ou algo do tipo. Segundo ele tratava-se do pagamento de uma dívida que ele tinha com um amigo que o tinha socorrido em um momento de dificuldade.

O portelense afirmou também que vai entregar para a investigação uma série de conversas do WhatsApp com esse amigo, que desde de fevereiro estariam negociando a dívida e que isso ajudaria a provar a sua inocência.

Airton Souza saiu de Tenente Portela a muitos anos. Na política ele foi duas vezes vereador mais votado em Canoas, concorreu a deputado federal na última eleição sem se eleger e agora foi eleito em segundo turno como próximo prefeito de Canoas.