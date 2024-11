Municípios do norte e noroeste do RS são beneficiados com novas moradias do Minha Casa Minha Vida

O Governo Federal anunciou a lista de municípios contemplados na nova fase do programa Minha Casa Minha Vida, com foco em cidades de até 50 mil habitantes. Entre os municípios da região norte e noroeste do Rio Grande do Sul, 13 serão beneficiados, totalizando 328 moradias.

Os municípios contemplados incluem Ametista do Sul e Barra do Guarita, com 25 unidades cada, Boa Vista das Missões e Boa Vista do Incra, com 20 cada, além de Crissiumal, Nonoai, Ronda Alta, São Nicolau, Seberi, Três Palmeiras e Trindade do Sul, também com 20 a 25 moradias. São Luiz Gonzaga foi destaque, recebendo a maior quantidade da região, com 50 unidades.

A nova etapa do programa é voltada para famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850, enquadradas na Faixa Urbano 1, e até R$ 4.700, na Faixa Urbano 2. No estado do Rio Grande do Sul, um total de 48 cidades foi atendido, resultando na construção de 1.302 casas.

O investimento, estimado em R$ 4,85 bilhões e proveniente do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), busca promover acesso à moradia digna para famílias de baixa renda em pequenos municípios. Essa iniciativa reflete a estratégia do governo de levar o programa habitacional a cidades menores, ampliando o impacto social em áreas que tradicionalmente enfrentam dificuldades no acesso à habitação.

Com a execução do programa, espera-se fortalecer o desenvolvimento urbano e social nessas comunidades, trazendo melhorias significativas na qualidade de vida dos moradores.