Iraí terá demonstração do sistema de alertas da Defesa Civil no dia 30 de novembro

Região Há 4 horas Municípios do norte e noroeste do RS são beneficiados com novas moradias do Minha Casa Minha Vida A nova etapa do programa é voltada para famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850, enquadradas na Faixa Urbano 1, e até R$ 4.700, na Faixa Urbano 2. No estado do Rio Grande do Sul, um total de 48 cidades foi atendido, resultando na construção de 1.302 casas.