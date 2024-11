Secretário de Estado Juvir Costella anuncia conclusão das obras da ponte sobre ERS-518 entre Braga e Campo Novo

Na noite deste domingo (24), o Secretário de Estado de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella (MDB), esteve em Braga cumprindo uma agenda de visitas a obras na Região Noroeste do Estado. Durante a visita, ele se reuniu com o futuro prefeito do município, Sadi Enrique Della Libera, a vice-prefeita eleita, Marinês Chiele Balestrin, vereadores eleitos do MDB e lideranças locais que participaram da campanha municipal de 2024.

Na ocasião, Juvir Costella abordou o atraso e a paralisação na construção da ponte sobre o Rio Turvo, na ERS-518, que liga os municípios de Braga e Campo Novo. O secretário explicou que a interrupção ocorreu devido à necessidade de ajustes no projeto original, após a pedreira inicialmente indicada para fornecer os materiais necessários para os aterros ter recusado o fornecimento. “Para poder fazer este aditivo, foram necessárias modificações no projeto dos encontros, visto que a pedreira indicada inicialmente deu uma negativa para o departamento, não aceitando fornecer o material – o que levou o Daer a alterar o projeto dos encontros”, detalhou Costella. Ele garantiu que os problemas foram resolvidos e assegurou que a obra será concluída até o final do primeiro semestre de 2025.

O prefeito eleito de Braga, Sadi Enrique Della Libera, aproveitou o encontro para destacar a importância da ligação asfáltica entre os municípios de Braga e Miraguaí. Ele solicitou ao secretário apoio na elaboração de um projeto para estimar os custos da obra e defendeu a busca de recursos junto ao Estado e a parlamentares federais, por meio de emendas. A proposta prevê ainda parcerias entre os Poderes Executivo e Legislativo dos municípios de Braga, Miraguaí e da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro).

O encontro reforçou o compromisso do governo estadual com obras estruturantes na região e marcou um diálogo importante sobre futuras demandas locais.