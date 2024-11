E.C. Miraguai contesta mudança de regulamento na Copa RS e ameaça recorrer à justiça comum

Após ser eliminado nas semifinais da Copa RS, categoria veteranos, pelo Caponense no último fim de semana, o E.C. Miraguai abriu um processo administrativo contra a organização da competição. A denúncia questiona uma mudança no regulamento realizada entre o primeiro e o segundo jogos da semifinal. A Copa RS é promovida pela Secretaria Estadual de Esportes com apoio da Federação Gaúcha de Futebol.

Originalmente, o regulamento previa que, em caso de empate no placar agregado, o número de cartões amarelos seria utilizado como critério de desempate. Dessa forma, mesmo com a derrota por 1 a 0 em Capão da Canoa, a vitória por 2 a 1 na partida de ida, em casa, daria a classificação ao Miraguai devido ao menor número de cartões acumulados.

No entanto, durante a semana que antecedeu o segundo jogo, a organização alterou a regra, determinando que empates no placar agregado seriam decididos por disputa de pênaltis. Com a nova regra em vigor, após o empate em 2 a 2 no agregado, a partida foi para os pênaltis, e o Caponense levou a melhor, eliminando o Miraguai.

Posicionamento do Miraguai e Representação Jurídica

A equipe do Miraguai contestou a mudança, alegando interferência externa no resultado da competição. Segundo o advogado do clube, João Antônio Gheller, alterar as regras entre jogos prejudicou a preparação do time, especialmente de atletas que, no primeiro confronto, evitaram receber cartões amarelos por acreditarem que isso poderia impactar a classificação.

Além disso, Gheller destacou que mudanças no regulamento deveriam ser realizadas apenas por meio de um congresso técnico com a participação e anuência de todas as equipes envolvidas. “Qualquer alteração unilateral do regulamento compromete a transparência e a imparcialidade do torneio, gerando uma disparidade de forças entre os times”, afirmou. O clube já iniciou os trâmites disciplinares na esfera esportiva e não descarta recorrer à justiça comum, caso o pedido de revisão não seja acatado pela organização.



O Jogo e a Polêmica

No segundo jogo, o Miraguai entrou em campo com a vantagem da vitória por 2 a 1 na primeira partida, mas enfrentou forte pressão do Caponense. Após suportar boa parte do jogo, a equipe acabou sofrendo um gol, levando a disputa para os pênaltis devido à alteração no regulamento.

Ironicamente, o desfecho foi semelhante ao ocorrido na semifinal do ano anterior, também contra o Caponense, quando o Miraguai foi eliminado nas penalidades máximas

Até o momento, a organização da Copa RS não se manifestou sobre a denúncia do Miraguai. A equipe aguarda um posicionamento oficial antes de tomar novos passos jurídicos. A decisão pode estabelecer um precedente importante para competições esportivas, reforçando a necessidade de clareza e estabilidade nas regras.

A situação gerou repercussão entre torcedores e clubes, trazendo à tona questões sobre governança no esporte e o impacto de decisões administrativas no resultado das competições. Enquanto isso, o Miraguai segue na luta por justiça, tanto dentro quanto fora de campo.