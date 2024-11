Tenente Portela: Prefeitura intensifica ações e conclama população no combate à Dengue

A Prefeitura de Tenente Portela anunciou nesta semana uma intensificação nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e na prevenção de novos casos de dengue. Em uma reunião realizada na última segunda-feira, 18, estratégias foram reforçadas para evitar a repetição da epidemia enfrentada no final do ano passado e no início deste ano. Estiveram presentes na reunião secretários municipais, agentes de endemias e de saúde, além do prefeito Rosemar Sala, que liderou as discussões.

Durante o encontro, o prefeito destacou a necessidade de medidas mais rígidas contra quem não cumpre as orientações de eliminação de criadouros do mosquito em suas propriedades. “Infelizmente, mesmo com todas as orientações e apelos, algumas pessoas não fazem sua parte e insistem em manter criadouros do mosquito Aedes aegypti em seus imóveis. Não vamos tolerar esta irresponsabilidade”, enfatizou Rosemar Sala.

Segundo o prefeito, a legislação permite a aplicação de multas em casos graves, e a Prefeitura adotará essa medida como forma de proteger a saúde coletiva. O objetivo é conscientizar a população, mas também garantir que aqueles que negligenciam as orientações sejam responsabilizados.