Definida a cédula de votação do Corede Celeiro na Consulta Popular 2024

O Corede Celeiro definiu as prioridades da região que vão compor a cédula de votação na Consulta Popular 2024. A seleção ocorreu durante a Assembleia Regional Ampliada realizada nesta quinta-feira (21) no auditório da Prefeitura de Três Passos. Após os delegados defenderem as propostas elencadas durante assembleias microrregionais, foram escolhidos os seis projetos que irão à votação. Confira as propostas:

– Constelação Expressiva – APAEs Oficinas Artísticas;

– Apoio à manutenção de estradas vicinais;

– Fomento ao desenvolvimento da agricultura familiar;

– Criação do Centro Regional de Análises Ambientais da Região Celeiro (CRAA);

– Aparelhamento das Comissões Municipais de Defesa Civil;

– Aquisição de alimentos da agricultura familiar para famílias em situação de pobreza.

A votação neste ano acontecerá de 2 a 6 de dezembro, totalmente por meio digital (online e offline), no portal da Consulta Popular. Os projetos escolhidos serão incorporados ao orçamento estadual de 2025. O Governo do Estado disponibilizou, ao todo, R$ 60 milhões.

Para o Corede Celeiro – que abrange os 21 municípios da Região Celeiro – o recurso destinado é de R$ 2.042.857,14, podendo haver um valor extra a depender da participação proporcional ao eleitorado. Nos dois últimos anos a região conquistou a premiação extra de R$ 1 milhão com a maior votação proporcional do Estado.

A proposta de rateio dos valores também foi aprovada durante a assembleia. Recebem valores os três projetos mais votados na proporção de 40% para o primeiro colocado e 30% os outros dois. A distribuição entre os municípios também ocorre, em parte, de forma proporcional à participação dos eleitores, com valorização também aos primeiros colocados. Ao menos 2% do eleitorado de uma cidade precisa ser mobilizado para que o município fique habilitado.