Assembleia aprova emenda de R$ 100 mil para Assistência Social em Tenente Portela

A Assembleia Legislativa aprovou, juntamente com o Orçamento 2025, a destinação de R$ 2 milhões em emendas parlamentares, com uma delas sendo destinada a ações de qualificação dos serviços de assistência social no município de Tenente Portela. O valor de R$ 100 mil será investido no fortalecimento e aprimoramento da assistência social local.

A emenda visa apoiar a implementação de políticas públicas que melhorem as condições de vida da população em situação de vulnerabilidade social, por meio de ações intersetoriais planejadas conforme as necessidades de cada família. A destinação busca dar visibilidade a um serviço essencial, mas frequentemente negligenciado, que é a assistência social, com o objetivo de promover melhorias significativas para as comunidades mais carentes.

O recurso aprovado é uma tentativa de compensar lacunas na área de assistência social, onde a falta de investimentos e políticas públicas adequadas é um problema contínuo. A expectativa é que, com o apoio dessa emenda, Tenente Portela possa implementar ações mais eficazes no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social.